Сергей Павлов: "Поражение от "Зенита" – приличный удар по психологии, но все по делу"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов в преддверии гостевого матча 7-го тура чемпионата России против "Томи" подчеркнул, что крупное поражение от "Зенита" в поединке 6-го тура (0:5) стало для команды серьезным ударом по психологии. При этом, по слова Павлова, "Арсенал" допускает непозволительно много результативных ошибок.

– Команда полностью оправилась от поражения от "Зенита" в прошлом туре?

– Наверное, это покажет только игра. Завтра вылетаем в Томск и увидим, оправились или нет. Удар приличный, в том числе и по психологии, но все по делу.

– Есть какие-то собственные методы по психологической разгрузке после такого поражения?

– Кому-то нужна разгрузка, а кому-то – нагрузка. Мы столько делаем результативных ошибок, для команды такого уровня это непозволительно.