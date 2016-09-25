Сергей Павлов: "Ничья в матче "Арсенал" – "Терек" – закономерный результат"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после ничьей с "Тереком" (0:0) в домашнем матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда провела два разных тайма. По словам Павлова, после перерыва команде удалось перехватить инициативу.

– Мы предполагали, что матч будет трудным, но мы не думали, что так сыграем первый тайм. До перерыва играла одна команда. Соперник был быстрее, мощнее, мастеровитее. И я уже понимал, что нужно "доехать" до перерыва и перестроить игру. Хорошо, что удалось удержать ситуацию. Во втором тайме мы перехватили инициативу, у нас были моменты, могли и победить. Так что в совокупности, пожалуй, ничья – закономерный результат, потому что у обеих команд были возможности забить. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)