Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов рассказал о том, как он оценивает итоги трансферной кампании. Он отметил, что его команда могла бы играть лучше, но помешали травмы некоторых игроков. В 6-м туре РФПЛ "Арсенал" на своем поле примет "Зенит".
– Что-то получилось, что-то нет. Хотелось бы купить игрока в группу атаки, – приводит слова Павлова официальный сайт "Арсенала". – Вопрос с Максимовым решается. Я скажу так – хорошего футболиста не так просто затащить сюда. Не надо забывать, что мы только вошли в эту лигу. Однако у нас есть еще внутренние резервы. Мы могли бы играть и лучше, но помешали травмы Шевченко и Бурмистрова.
Дополнительная информация
http://www.arsenal-tula.ru/news/press/video_sergey_pavlov_o_podgotovke_k_matchu_s_zenitom/
Platinum1991
СЕРГЕЙ ПАВЛОВ: "НЕ ТАК ПРОСТО КУПИТЬ ХОРОШЕГО ФУТБОЛИСТА", однако, КУПИТЬ намного легче, чем его ВЫРАСТИТЬ и научить футбольному мастерству! Тренеру надо сильно постараться, чтобы вписать игрока в командную игру! Вот где проявляется тренерский ТАЛАНТ! Единицы могут самостоятельно играть и тащить команду, а с остальными тренеру надо ХОРОШЕНЬКО ПОВОЗИТЬСЯ, чтобы довести их до УМА и футбольной МЫСЛИ на поле!!! Это высшая тренерская математика и педагогика и не многие на неё ТЯНУТ! Век живи и век учись! Это касается, как игроков, так и тренеров! Желаем СЕРГЕЮ ПАВЛОВУ больших тренерских достижений!
18:54
Константин Срулевич Наумов
Бурмистрова очень хорошо помню, отличный хоккеист. Теперь, выходит, он решил попробовать себя в футболе...
18:47
баламошка
Мутко: "А выращивать так и совсем неохота".
18:36