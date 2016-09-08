Сергей Павлов: "Не так просто купить хорошего футболиста"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов рассказал о том, как он оценивает итоги трансферной кампании. Он отметил, что его команда могла бы играть лучше, но помешали травмы некоторых игроков. В 6-м туре РФПЛ "Арсенал" на своем поле примет "Зенит".

– Что-то получилось, что-то нет. Хотелось бы купить игрока в группу атаки, – приводит слова Павлова официальный сайт "Арсенала". – Вопрос с Максимовым решается. Я скажу так – хорошего футболиста не так просто затащить сюда. Не надо забывать, что мы только вошли в эту лигу. Однако у нас есть еще внутренние резервы. Мы могли бы играть и лучше, но помешали травмы Шевченко и Бурмистрова.