Сергей Павлов: "Команда, которая у "Арсенала" была в ФНЛ, закончилась"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после матча 8-го тура чемпионата России с "Тереком" (0:0) уверен, что у канониров есть резервы для развития. По словам специалиста, пришло время для изменения жизненных принципов команды.

- Можно ли назвать экспериментом то, что у вас сегодня во втором тайме двое вышли на позиции "под нападающим" - Берхамов и Рыжков?

- Нет, Берхамов опустился немного ниже, он действовал чуть из глубины. Второй тайм мы играли по ветру, и надо было дать ему определенную свободу для удара. Надо было, мы требуем это от ребят. Мы рисковали сегодня Бурмистровым, ни мы, ни он сам не знали, как пойдет у него игра после такой тяжелейшей травмы. Он вышел и действовал очень достойно, мастерски. Думаю, что к следующей игре он будет в еще лучшем состоянии и выйдет на больший отрезок времени. А как атака выстроится, нам сразу будет легче.

Перед сезоном у нас были проблемы с защитой, они были очевидны, мы над этим работали. Волновала вратарская позиция. Атака же у нас была очень быстрая, мы могли играть впереди очень агрессивно. Но у нас выпала эта группа: Горбанец, Бурмистров, Шевченко, и нам по ходу приходится перестраиваться. Так что мы - предполагаем, и игра - располагает… Я рад, что по ходу матча ребята и характер проявляют, сражаются.

Я сейчас сказал ребятам: "Та команда, которая у нас была в ФНЛ, закончилась". Все, это другой уровень, другие игроки. Посмотрите, на каких скоростях играет "Зенит", какая мощь. Посмотрите на "Терек". Они же не сразу стали такой командой, командой первой восьмерки. Крепкая, сильная команда.

У нас есть еще резервы. Хорошо выглядит Фримпонг, я думаю, через тур он уже будет играть. Надеюсь, Бурмистров будет прибавлять после травмы. Да и вообще многие принципы жизни сейчас будем менять. Пришло время. Мы строим новую команду, но строить лучше, когда берешь очки. Будем бороться. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)