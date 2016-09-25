Сергей Павлов: "Команда, которая у "Арсенала" была в ФНЛ, закончилась"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после матча 8-го тура чемпионата России с "Тереком" (0:0) уверен, что у канониров есть резервы для развития. По словам специалиста, пришло время для изменения жизненных принципов команды.
- Можно ли назвать экспериментом то, что у вас сегодня во втором тайме двое вышли на позиции "под нападающим" - Берхамов и Рыжков?
- Нет, Берхамов опустился немного ниже, он действовал чуть из глубины. Второй тайм мы играли по ветру, и надо было дать ему определенную свободу для удара. Надо было, мы требуем это от ребят. Мы рисковали сегодня Бурмистровым, ни мы, ни он сам не знали, как пойдет у него игра после такой тяжелейшей травмы. Он вышел и действовал очень достойно, мастерски. Думаю, что к следующей игре он будет в еще лучшем состоянии и выйдет на больший отрезок времени. А как атака выстроится, нам сразу будет легче.
Перед сезоном у нас были проблемы с защитой, они были очевидны, мы над этим работали. Волновала вратарская позиция. Атака же у нас была очень быстрая, мы могли играть впереди очень агрессивно. Но у нас выпала эта группа: Горбанец, Бурмистров, Шевченко, и нам по ходу приходится перестраиваться. Так что мы - предполагаем, и игра - располагает… Я рад, что по ходу матча ребята и характер проявляют, сражаются.
Я сейчас сказал ребятам: "Та команда, которая у нас была в ФНЛ, закончилась". Все, это другой уровень, другие игроки. Посмотрите, на каких скоростях играет "Зенит", какая мощь. Посмотрите на "Терек". Они же не сразу стали такой командой, командой первой восьмерки. Крепкая, сильная команда.
У нас есть еще резервы. Хорошо выглядит Фримпонг, я думаю, через тур он уже будет играть. Надеюсь, Бурмистров будет прибавлять после травмы. Да и вообще многие принципы жизни сейчас будем менять. Пришло время. Мы строим новую команду, но строить лучше, когда берешь очки. Будем бороться. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
пантелеевич61
Ну что вам сказать на это Сергей Александрович... Очень мало времени летом что бы подготовить команду к премьер лиге - но вы же легких путей не искали никогда вроде ? Удачи вам и вашей команде - где собирается болельщиков поболя - чем у некоторых команд засевших в этой лиге...
03:31 26 сентября