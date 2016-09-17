Сергей Павлов: "Игра "Томь" - "Арсенал" - абсолютно ничейная"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после матча 7-го тура чемпионата России против "Томи" (0:1) посетовал на не самые активные действия своей команды возле чужих ворот. Специалист подчеркнул, что его подопечным удалось заставить хозяев поля играть вторым номером.

– Это абсолютно ничейная игра, – сказал на послематчевой пресс-конференции Павлов. – Мы в первом тайме контролировали ход матча, но во время одного "стандарта" потеряли концентрацию и внимание. А так, ничья была бы закономерным исходом встречи. Во втором тайме мы пытались вскрыть оборону соперника, но он преуспевал в борьбе возле своей штрафной. Опять же, это ничейная игра, но у нас проблемы с реализацией.

Мы заставили играть "Томь" вторым номером, такой стиль не был выбором соперника. Мы контролировали мяч, но хотелось бы больше острых моментов и динамичной игры возле чужих ворот. Даже более большие клубы не всегда могут преодолеть плотно обороняющегося соперника. После гола "Томь" играла по счету и закрылась в обороне.