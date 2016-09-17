Сергей Павлов: "Арсенал" не заслуживал поражения от "Томи"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов уверен, что команда не заслуживала поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Томи" (0:1). Специалист подчеркнул, что тулякам не хватает умения в атаке.

- Как минимум по такой игре "Арсенал" не проиграл, - сказал Павлов в эфире телеканала "Наш футбол". - На протяжении первого тайма мы доминировали. Нашей команде не хватает умения в атаке. Но мы не заслуживали этого поражения.

В перерыве попросил игроков доставлять мяч с флангов, а также дорабатывать на подборах и "стандартах". Это нам не удалось, но это получилось у соперника.