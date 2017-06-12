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Сергей Паршивлюк: "Я постоянно играл в "Анжи", но было тяжело, так как там я жил без семьи"

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Новичок "Ростова" Сергей Паршивлюк признался, что ему морально было тяжело во время выступлений за "Анжи", так как семья была далеко от него. Также он отметил, что переговоры с ростовским клубом прошли достаточно быстро.

– Я постоянно играл в "Анжи", все было нормально, но там я жил без семьи, - цитирует пресс-служба клуба Паршивлюка. - Это тяжело для меня. Встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от "Ростова". Встретился с руководством клуба и быстро принял решение.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11006

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В наших цветах нет голубого!

Удачи, Серега! Жаль травмы помешали карьере в Спартаке. Ну а гвоздь в крышку ослинного гроба не забудем никогда!

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