Сергей Паршивлюк: "Я постоянно играл в "Анжи", но было тяжело, так как там я жил без семьи"

Новичок "Ростова" Сергей Паршивлюк признался, что ему морально было тяжело во время выступлений за "Анжи", так как семья была далеко от него. Также он отметил, что переговоры с ростовским клубом прошли достаточно быстро.

– Я постоянно играл в "Анжи", все было нормально, но там я жил без семьи, - цитирует пресс-служба клуба Паршивлюка. - Это тяжело для меня. Встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от "Ростова". Встретился с руководством клуба и быстро принял решение.