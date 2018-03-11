15:01 | Футбол — РФПЛ

Сергей Паршивлюк: "Во втором тайме нужно дожимать "Зенит"

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Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" посетовал на плохую реализацию моментов. По его словам, во втором тайме соперника нужно дожимать.

– Игра болельщикам нравится, играем хорошо, создаем моменты, – отметил Паршивлюк в эфире телеканала "Наш футбол". – Единственное, чего не хватает, – это гола. Были моменты. Несколько выходов было. Чуть-чуть не хватает.

Что с завершением? Если бы знали – забили. Может быть, поле. Может быть, чего-то не хватает. Может, холодно - замерзли.

Во втором тайме при такой поддержке нужно дожимать.

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"

Ростов - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Serenky25

Зюбы нет, поэтому некому оказывать давление на ворота.

15:34

Jean4

Это не так просто сделать, их 12 человек на поле(один в красном).

15:25

Alexthegreat31

Да во уже судьи начали спасать Зенит. Плач даром не прошел

15:24

coxo

зенит закатит как нибудь скорее всего благодаря судье хотя обе команды играют откровенно плохо

15:18

Sinaron

Как ты можешь с такой фамилией дожимать?

15:16

karlikf1

Я напр. только за.

15:03

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