Сергей Паршивлюк: "Во втором тайме нужно дожимать "Зенит"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" посетовал на плохую реализацию моментов. По его словам, во втором тайме соперника нужно дожимать.
– Игра болельщикам нравится, играем хорошо, создаем моменты, – отметил Паршивлюк в эфире телеканала "Наш футбол". – Единственное, чего не хватает, – это гола. Были моменты. Несколько выходов было. Чуть-чуть не хватает.
Что с завершением? Если бы знали – забили. Может быть, поле. Может быть, чего-то не хватает. Может, холодно - замерзли.
Во втором тайме при такой поддержке нужно дожимать.
Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"
Serenky25
Зюбы нет, поэтому некому оказывать давление на ворота.
15:34
Jean4
Это не так просто сделать, их 12 человек на поле(один в красном).
15:25
Alexthegreat31
Да во уже судьи начали спасать Зенит. Плач даром не прошел
15:24
coxo
зенит закатит как нибудь скорее всего благодаря судье хотя обе команды играют откровенно плохо
15:18
Sinaron
Как ты можешь с такой фамилией дожимать?
15:16
karlikf1
Я напр. только за.
15:03