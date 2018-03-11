Сергей Паршивлюк: "Во втором тайме нужно дожимать "Зенит"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" посетовал на плохую реализацию моментов. По его словам, во втором тайме соперника нужно дожимать.

– Игра болельщикам нравится, играем хорошо, создаем моменты, – отметил Паршивлюк в эфире телеканала "Наш футбол". – Единственное, чего не хватает, – это гола. Были моменты. Несколько выходов было. Чуть-чуть не хватает.

Что с завершением? Если бы знали – забили. Может быть, поле. Может быть, чего-то не хватает. Может, холодно - замерзли.

Во втором тайме при такой поддержке нужно дожимать.

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"