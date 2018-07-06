Сергей Паршивлюк: "В матче с "Тренчином" футбола было мало"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк признался, что не очень остался доволен товарищеским матчем против "Тренчина" (1:1). Игроку российской команды не понравилась грубая игра соперника.

- Впечатления не очень приятные, потому что не получилось толком нормального спарринга, - приводит пресс-служба клуба слова Паршивлюка. – С первых минут пошла со стороны соперника какая-то грубая и грязная игра. Мы не могли остаться в стороне, поэтому, к сожалению, пришлось давать сдачи. Игра свалилась на рваные моменты. Футбола было мало – было больше борьбы. Какие-то мужские качества потренировали, а футбола особо не было. Тем не менее, на хорошей ноте возвращаемся домой. Весь объем работы на сбор был выполнен.