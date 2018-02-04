Сергей Паршивлюк: "Требования у Карпина остались все те же"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о работе на зимних сборах с новым главным тренером команды Валерием Карпиным. Напомним, что игрок хорошо знаком со специалистом по совместной работе в "Спартаке".

– К сожалению, часть первого сбора пропустил из-за небольшой микротравмы, поэтому сейчас приходится догонять ребят, – отметив Паршивлюк в интервью клубной пресс-службе. – Думаю, через тренировки и игры наверстаю упущенное. Нагрузки серьезные, но без этого никуда на сборах. Готовимся к заключительной части чемпионата, чтобы подойти во всеоружии.

Был на отдыхе с семьей и ждал новостей, потому что мне уже инсайдеры сообщали, чтобы готовился к новостям. Как только узнал, сразу написал смс с поздравлением Валерию Георгиевичу.

Я был в предвкушении сборов, потому что было интересно, поменялся Валерий Георгиевич или нет. В принципе, требования остались все те же, как в плане быта, так и в плане тренировочного процесса, подготовки к играм. Все знакомо, все понятно, остается только выполнять.