Сергей Паршивлюк: "Спартак" - перевернутая страница моей истории"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк перед матчем 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" рассказал о том, что московский клуб многое значит для него. По его словам, лидером красно-белых является нападающий Квинси Промес.

Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Он выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год. Затем он перешел в "Анжи". Летом 2017 года защитник перебрался в "Ростов".

- Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь, - цитирует пресс-служба "Ростова" Паршивлюка. - С нетерпением жду эту встречу. Недосказанность? Она меня мотивирует не только на предстоящую игру. Мне есть, что доказать самому себе. А "Спартак" – это уже перевёрнутая страница моей истории.

Смотрел ли матч "Спартак" – "Севилья"? Да. Порадовался этому результату, было неожиданно. Игра была на три результата, но "Спартак" реализовал все моменты, которые были. Лидер красно-белых? Квинси Промес. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.

Матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 28 октября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.