Сергей Паршивлюк: "Ростову" очень хочется вновь почувствовать вкус победы"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после матча 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) отметил, что у него немного приподнялось настроение после того, как его признали лучшим игроком встречи. Он также добавил, что команда хочет снова почувствовать вкус победы.



- Приятно, что признали лучшим игроком матча?



- Было бы более приятно, если заработали бы 3 очка. Но настроение немного приподнялось, - приводит официальный сайт "Ростова" слова Паршивлюка.



- И вы, и соперник не забили пенальти. Если брать в расчет только этот факт, результат закономерен?



- Если судить по незабитым пенальти, то закономерен. По игре у нас было больше моментов, к примеру, попадание Гацкана в перекладину. Последнее слово в матче было все же за "Амкаром", но они не реализовали свой момент. В какой-то степени мы должны быть довольны одним очком.



- После перерыва команда стала действовать еще активнее.



- В перерыве мы сделали нужные корректировки и изменения в игре. Сегодня у нас были подходы, были моменты, был пенальти. По качеству футбола эта игра гораздо лучше предыдущей. На мой взгляд, матч в Грозном стал худшим в сезоне. Сегодня же нам было важно одержать победу с точки зрения турнирного положения, но не получилось. Уже сейчас все мысли о предстоящей игре против "Анжи". Мы давно не выигрывали. Очень хочется вновь почувствовать вкус победы.

"Ростов" после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. Команда не может победить на протяжении 12 игр.