Сергей Паршивлюк: "Ростов" хотел удивить "Анжи", поэтому выбрал схему с четырьмя защитниками"

Игрок "Ростова" Сергей Паршивлюк после матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил, что чувствует себя комфортно при игре в четыре защитника. По его словам, команда выбрала такую схему на поединок, чтобы удивить соперника.

- После победы настроение поднялось, - приводит DonNews слова Паршивлюка. - Чувствовал себя комфортно при игре с четырьмя защитникам, во всех командах где выступал, использовали именно такую тактику. Хотели удивить "Анжи", поэтому выбрали эту схему.