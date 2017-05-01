Сергей Паршивлюк: "Поздравлю "Спартак" с титулом, когда официально станет чемпионом"

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк после ничьей с "Краснодаром" (0:0) в матче 26-го тура чемпионата России заявил, что его команде еще есть над чем работать, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также футболист подчеркнул, что ему не понравился ни один из таймов в исполнении его команды.

– В плане результата – позитивный момент, что взяли одно очко, но в плане игры видим, что есть, где еще прибавлять, – сказал Паршивлюк.

– Довольны ли вы обоими таймами?

– Не понравился ни тот, ни тот.

– "Краснодар" удивил чем-то?

– Ожидали, что будет владеть инициативой, но мы не дали ничего создать. Тем более последний домашний матч у соперника. Но у "Краснодара" всего лишь был один момент в концовке. А так остроты особо не было.

– Результатом удовлетворены?

– Конечно, учитывая, как сыграли наши соперники.

– Никто в начале сезона не ожидал, что "Анжи" будет занимать такое место. В чем причины?

– В середине сезона поменялось 90 процентов состава. Ожидаемо, что появились сложности. В любой команде так происходит.

– Следите за "Спартаком"?

– Конечно. Кто за ним не следит?

– Нет желания поздравить с чемпионством?

– Когда официально станет чемпионом, тогда и поздравлю.

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"