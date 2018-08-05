Сергей Паршивлюк: "Один день порадуемся победе над ЦСКА и забудем"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после победы над ЦСКА (1:0) в матче 2-го тура чемпионата России отметил, что команда у соперника строится и поначалу ему будет тяжело.

– Поделитесь впечатлениями о матче. Как удалось так быстро забить?

– Впечатления отличные, потому что получилось добыть победу на выезде над ЦСКА. Тем более в том году проиграли им два матча. Я говорил перед матчем, что у ЦСКА совсем другая команда – новая. Она строится и поначалу им будет тяжело. Но эта команда всегда славилась тем, что из минимума выжимала максимум.

– Две победу, шесть очков. Каковы впечатления?

– Мы договорились, что идем от игры к игре. Сейчас с ЦСКА порадуемся один день, забудем и станем готовиться к домашнему матчу с "Крыльями Советов". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)