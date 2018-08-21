12:02 | Футбол — РПЛ

Сергей Паршивлюк: "Никогда не перейду в ЦСКА"


Защитник "Ростова", бывший игрок "Спартака" Сергей Паршивлюк заявил, что никогда не перешел в ЦСКА.

 - Когда-нибудь могли представить, что окажетесь в ЦСКА?

 - Нет. Это невозможно. ЦСКА - единственная команда, в которую я никогда не перейду, - цитирует игрока "Российская газета".

В текущем сезоне 29-летний Сергей Паршивлюк провел четыре матча за "Ростов" и забил один мяч при одной голевой передаче. За "Спартак" он провел 173 матча и забил три мяча при 16 голевых передачах. Также он провел 20 матчей за "Анжи".

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Дополнительная информация

https://rg.ru/2018/08/21/sergej-parshivliuk-nikogda-ne-perejdu-v-cska.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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