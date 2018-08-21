Сергей Паршивлюк: "Никогда не перейду в ЦСКА"

Защитник "Ростова", бывший игрок "Спартака" Сергей Паршивлюк заявил, что никогда не перешел в ЦСКА.

- Когда-нибудь могли представить, что окажетесь в ЦСКА?

- Нет. Это невозможно. ЦСКА - единственная команда, в которую я никогда не перейду, - цитирует игрока "Российская газета".

В текущем сезоне 29-летний Сергей Паршивлюк провел четыре матча за "Ростов" и забил один мяч при одной голевой передаче. За "Спартак" он провел 173 матча и забил три мяча при 16 голевых передачах. Также он провел 20 матчей за "Анжи".

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