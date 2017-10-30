Сергей Паршивлюк: "Матч со "Спартаком" был особенным - именно потому, что был первым против красно-белых"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк в интервью "Известиям" отметил что у "Спартака" хорошие шансы на удачное выступление в Лиге чемпионов. Футболист также добавил, что для него матч 15-го тура чемпионата России против красно-белых (2:2) был особенным.

– Когда "Ростов" перед началом чемпионата собрался с нуля, команда очень удачно стартовала в РФПЛ, но осенью неожиданно перестала побеждать. С чем это связано?

– Я думаю, есть комплекс факторов, приведших к такому результату. Не мне о них судить, но такое случается часто. Поначалу ты демонстрируешь хорошую игру, набираешь очки, команда хочет доказать, что ее рано списали. А потом происходит спад.

– Вы так и не сыграли против "Спартака" в мартовском матче в составе "Анжи" (0:1), хотя были в заявке. Прошедшая встреча была для вас особенной?

– Да. Для меня любая игра принципиальная, но этот матч был особенным – именно потому, что был первым против "Спартака". Ощущения довольно необычные. Я провел в этом клубе всю футбольную жизнь, он значит для меня очень многое. Но сейчас нужно в первую очередь доказывать себе, что могу продолжать играть на высоком уровне.

– Как оцените шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Севильей"?

– У них очень хорошие перспективы. После победы дома над "Севильей" (5:1) уверенности у "Спартака" стало больше, поэтому в Испанию они точно едут за положительным результатом. Как минимум – не проигрывать.