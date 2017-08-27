Сергей Паршивлюк: "Для меня не сюрприз, что "Ростов" так хорошо стартовал, у нас же собраны квалифицированные игроки"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк подчеркнул, что команда приезжала за победой на матч 8-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Он также добавил, что не удивлен тем, что ростовчане так хорошо стартовали в премьер-лиге.

"Ростов" занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая "Зениту" и "Локомотиву".

– Довольны, что взяли очко, – сказал Паршивлюк. – Тем более, в концовке могли вообще проиграть. Хотя приезжали не за ничьей – хотели победить.

– Для вас сюрприз, что "Ростов" так хорошо стартовал?

– Нет, не сюрприз. У нас же собраны квалифицированные игроки, качественный тренер. Команда бьется. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"