22:42 29 апреля | Футбол — РФПЛ

Сергей Паршивлюк: "Для меня матч со "Спартаком" - не рядовой"

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Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сказал, что команда настраивается на победу в матче 29-го тура чемпионата России против "Спартака". Также игрок обороны, с 2007 по 2016 год выступавший за красно-белых, не согласился с главным тренером своей команды Валерием Карпиным, который сказал, что для него игра против бывшей команды не будет принципиальной

- Для меня другое, не рядовая игра, так скажем, на "Открытие Арене" еще не играл, - цитирует ТАСС Паршивлюка. - Для команды это игра за три очка, просто нужно брать очки. Для меня - не принципиальная, просто не рядовая. Это та команда, в которой я провел большую часть своей жизни, мне там не нужно никому ничего доказывать, только себе.

Также защитник дончан отметил, что команда уже начала готовиться к игре с красно-белыми.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 5 мая в рамках 29-го тура чемпионата России. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5169559

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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hashimbus

да уж .. какие люди на твоём месте играют Петкович один чего стоит

23:33 29 апреля

баламошка

Тогда забивай в свои ворота, чтобы помочь любимой команде!) А то включит Дзюбу, нам такого щастья нафиг не нада)

22:52 29 апреля

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