Сергей Паршивлюк: "Для меня матч со "Спартаком" - не рядовой"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сказал, что команда настраивается на победу в матче 29-го тура чемпионата России против "Спартака". Также игрок обороны, с 2007 по 2016 год выступавший за красно-белых, не согласился с главным тренером своей команды Валерием Карпиным, который сказал, что для него игра против бывшей команды не будет принципиальной.

- Для меня другое, не рядовая игра, так скажем, на "Открытие Арене" еще не играл, - цитирует ТАСС Паршивлюка. - Для команды это игра за три очка, просто нужно брать очки. Для меня - не принципиальная, просто не рядовая. Это та команда, в которой я провел большую часть своей жизни, мне там не нужно никому ничего доказывать, только себе.

Также защитник дончан отметил, что команда уже начала готовиться к игре с красно-белыми.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 5 мая в рамках 29-го тура чемпионата России. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.