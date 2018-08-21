Сергей Паршивлюк: "Для меня ЦСКА - главный раздражитель"

Защитник "Ростова", бывший игрок "Спартака" Сергей Паршивлюк заявил, что ЦСКА является главным раздражителем для него.

- В клубной карьере вы забили шесть мячей. Два - в ворота ЦСКА. Это ваша любимая команда?

- Если в кавычках, то да. Для меня ЦСКА с детства - главный раздражитель. Так было на школьном уровне, и вот теперь на взрослом. Два моих гола в их ворота я навсегда запомню.

- У вас и сейчас особый настрой на армейцев?

- Опять же, для меня с детства игра с ЦСКА - самая важная. В школе, в первенстве Москвы, в премьер-лиге - это всегда были битвы, - цитирует игрока "Российская газета".

В текущем сезоне 29-летний Сергей Паршивлюк провел четыре матча за "Ростов" и забил один мяч при одной голевой передаче. За "Спартак" он провел 173 матча и забил три мяча при 16 голевых передачах. Также он провел 20 матчей за "Анжи".

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