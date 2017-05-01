Сергей Паршивлюк: "Анжи" плохо провел первый тайм"

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк после первого тайма матча 26-го тура чемпионата России против "Краснодара" заявил, что недоволен игрой своей команды в первом отрезке встречи. Футболист считает, что махачкалинцы слишком многое позволяют сопернику на своей половине поля.

– Неплохой первый тайм? Наоборот, плохой, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Паршивлюк. – Мяч не держим, не может сделать 3-4 передачи, не знаю, почему. По моментам – где-то техники не хватило. Нужно не так глубоко садиться, потому что позволяем сопернику перекатывать мяч на нашей половине. Нужно играть раскованней в атаке. Никак не поменялась игра после замены, просто изменилась позиция и все.

"СЭ" ведет трансляцию встречи