Сергей Овчинников: "Вернблум был двигателем ЦСКА, заводилой"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников​ в интервью "СЭ" подвел итоги сезона. По его словам, полузащитник Понтус Вернблум, ушедший из ЦСКА, - игрок несгибаемой воли.

– Не такой уж Понтус возрастной – в июне всего 32 стукнет. Навык игры в атаке у него есть. Как и голевое чутье. Он же и на позиции опорного немало забивал. В общем, ничего удивительного, что габаритному полузащитнику отвели роль центрфорварда, и это принесло результат. А сравнивать его с Чаловым бессмысленно. Игроки разноплановые.

– Понтуса особенно будет не хватать?

– Всегда жалко расставаться с игроками, которые много лет провели в клубе. Вернблум был нашим двигателем, заводилой. Влиял на коллектив и на поле, и в раздевалке. За счет несгибаемой воли, бойцовских качеств мог перевернуть игру, которая складывалась неудачно.

– ЦСКА на пороге серьезных перемен. Ушли Вернблум, Миланов и арендованный Муса, на очереди – Натхо. В подвешенном состоянии Игнашевич и Березуцкие, у которых закончились контракты. После чемпионата мира за границу может уехать Головин. Есть понимание, каким ЦСКА будет в следующем сезоне?

– У тренерского штаба – есть. Но давайте дождемся официальных решений. Как только появятся новости, руководство все объявит. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"

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