18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Овчинников: "В "Локомотив" вернусь только в качестве главного тренера"

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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, что будет готов вернуться в "Локомотив" только на пост главного тренера команды. Экс-вратарь выступал за железнодорожников с 1992 по 1997 год, а затем с 2002 по 2005 год. С марта 2014 года специалист вошел в тренерский штаб армейцев.

"В "Локомотив" вернусь только в качестве главного тренера", – сказал в эфире "Спорт FM" Овчинников.

Напомним, что вместе с красно-зелеными Овчинников дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны, а также дважды завоевал Суперкубок России.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Slim Taller

Плохие из вратарей тренеры получаются.А из Овинникова может получиться только второй Бубнов.

20:05

DJDF

а я за Иваныча!

19:56

П_о_в_а_р

"вот еще один такой вопрос и я тебе в лоб дам..." (с)

19:32

volodqan

Ты такой же главный тренер - какой я космонавт.

19:27

webadmin

то есть никогда

19:11

torpedon_

не по шапке сенька

19:04

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