Сергей Овчинников: "В "Локомотив" вернусь только в качестве главного тренера"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, что будет готов вернуться в "Локомотив" только на пост главного тренера команды. Экс-вратарь выступал за железнодорожников с 1992 по 1997 год, а затем с 2002 по 2005 год. С марта 2014 года специалист вошел в тренерский штаб армейцев.

"В "Локомотив" вернусь только в качестве главного тренера", – сказал в эфире "Спорт FM" Овчинников.

Напомним, что вместе с красно-зелеными Овчинников дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны, а также дважды завоевал Суперкубок России.