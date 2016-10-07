Сергей Овчинников: "В "Локомотив" вернусь только в качестве главного тренера"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, что будет готов вернуться в "Локомотив" только на пост главного тренера команды. Экс-вратарь выступал за железнодорожников с 1992 по 1997 год, а затем с 2002 по 2005 год. С марта 2014 года специалист вошел в тренерский штаб армейцев.
"В "Локомотив" вернусь только в качестве главного тренера", – сказал в эфире "Спорт FM" Овчинников.
Напомним, что вместе с красно-зелеными Овчинников дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны, а также дважды завоевал Суперкубок России.
Slim Taller
Плохие из вратарей тренеры получаются.А из Овинникова может получиться только второй Бубнов.
20:05
DJDF
а я за Иваныча!
19:56
П_о_в_а_р
"вот еще один такой вопрос и я тебе в лоб дам..." (с)
19:32
volodqan
Ты такой же главный тренер - какой я космонавт.
19:27
webadmin
то есть никогда
19:11
torpedon_
не по шапке сенька
19:04