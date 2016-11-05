13:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Овчинников: "У Слуцкого всегда есть молодые игроки, которые прогрессируют"

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Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий разрушает стереотипы о неумении работать с молодежью. По словам специалиста, у рулевого ЦСКА в составе всегда есть молодые игроки, которые прогрессируют.

- Заметьте, как Леонид Викторович разрушает стереотипы, что он якобы не умеет работать с молодежью, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Овчинникова. - У него в составе всегда есть молодые ребята, которые прогрессируют. В нынешних реалиях это не может носить массовый характер, ни одна команда в мире не является конвейером по производству вундеркиндов. Один-два молодых футболиста в год при Слуцком всегда появляются, им даются шансы, и они, как правило, их реализовывают. Я рад, что такими игроками стали и Головин, и Чернов, который хорошо выступает за "Енисей", сейчас это Гордюшенко, Чалов, Помазун. Илья, кстати, уже сейчас может играть практически за любую команду в РФПЛ, но так как он наш воспитанник и очень перспективный парень, такими кадрами не разбрасываются.

 

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sergey-ovchinnikov-akinfeev-ne-prosto-igraet-khorosho-on-fenomenalen/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

хаха, Чернов прогрессирует у Слуцкого, играя при этом за Енисей Тихонова! ну, Серёжа, насмешил!))

14:27

П_о_в_а_р

Да ну?.. Ну нифига ж себе.

14:21

passerby

Есть то они может и есть, да только сидят на скамейке, наверное для баланса скамейки, ну чтобы не сильно раскачивалась(шутка)...

14:05

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