Сергей Овчинников: "У Слуцкого всегда есть молодые игроки, которые прогрессируют"

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий разрушает стереотипы о неумении работать с молодежью. По словам специалиста, у рулевого ЦСКА в составе всегда есть молодые игроки, которые прогрессируют.
- Заметьте, как Леонид Викторович разрушает стереотипы, что он якобы не умеет работать с молодежью, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Овчинникова. - У него в составе всегда есть молодые ребята, которые прогрессируют. В нынешних реалиях это не может носить массовый характер, ни одна команда в мире не является конвейером по производству вундеркиндов. Один-два молодых футболиста в год при Слуцком всегда появляются, им даются шансы, и они, как правило, их реализовывают. Я рад, что такими игроками стали и Головин, и Чернов, который хорошо выступает за "Енисей", сейчас это Гордюшенко, Чалов, Помазун. Илья, кстати, уже сейчас может играть практически за любую команду в РФПЛ, но так как он наш воспитанник и очень перспективный парень, такими кадрами не разбрасываются.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sergey-ovchinnikov-akinfeev-ne-prosto-igraet-khorosho-on-fenomenalen/
shpasic
хаха, Чернов прогрессирует у Слуцкого, играя при этом за Енисей Тихонова! ну, Серёжа, насмешил!))
14:27
П_о_в_а_р
Да ну?.. Ну нифига ж себе.
14:21
passerby
Есть то они может и есть, да только сидят на скамейке, наверное для баланса скамейки, ну чтобы не сильно раскачивалась(шутка)...
14:05