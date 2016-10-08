00:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Овчинников: "Семин 20 лет не знал, что я курю"

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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что никогда не афишировал то, что он курит. Овчинников добавил, что даже Юрий Семин не знал об этом привычке.

– Я не прятался, когда курил, но меня не видели с сигаретой. Я никогда не пользовался своим авторитетом в клубе для собственных личных интересов, – приводит слова Овчинникова "Спорт FM". – Мы когда работали с Семиным в киевском "Динамо", он увидел, что я закурил и удивился этому. То есть он знал меня 20 лет и не был в курсе, что я курю. И зачем мне надо было это пропагандировать?

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/ovchinnikov-semin-20-let-ne-znal-chto-ya-kuryu.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zae1976

И конечно не знал что ты закладывал за воротник! Сёма совсем дурак, а ты настоящий профи ! Научи молодежь, как надо тренироваться)))

00:35

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