Сергей Овчинников: "Мастерство Акинфеева необычайно высоко, а талант - безграничен"

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что на протяжении двух последних сезонов голкипер армейцев Игорь Акинфеев демонстрирует феноменальную игру. По словам специалиста, вратарь достойно справился с ситуацией после получения порции незаслуженной критики по итогам чемпионата мира-2014.

– Когда человек постоянно выручает, находится на самом верху, всегда найдутся недоброжелатели, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Овчинникова. – Будут считаться какие-то серии, которые не имеют значения, и уж точно нет никакого смысла о них так часто упоминать. Почему-то при этом умалчивается о десятках рекордов, которые Игорь поставил и продолжает ставить. Если вы говорите об одном антирекорде, извольте тогда сказать и обо всех остальных, со знаком "плюс". Но об этом как раз все молчат.



Если говорить не о цифрах, а об игре, я считаю, что два года назад Игорь получил большую порцию незаслуженной критики после чемпионата мира. Из-за одной-единственной ошибки его попытались уничтожить, но этого сделать не удалось, потому что Акинфеев – парень с сильным характером, он достойно вышел из ситуации. С точки зрения профессионала, могу сказать следующее: два последних года Игорь не просто действует хорошо, он феноменален! Он выигрывает матчи в одиночку, а это самая высокая оценка вратаря, которая может быть у профессиональных тренеров.

Если взять все последние победы ЦСКА и сборной в ключевых матчах, везде Акинфеев был номером один среди футболистов обеих команд. Его мастерство необычайно высоко, а талант – безграничен. Я не придерживаюсь той теории, что людей нужно хвалить тогда, когда они заканчивают или умирают. Высокую оценку человек должен получить именно тогда, когда он работает.