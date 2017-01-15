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Сергей Овчинников: "Лунев – открытие 2016 года"

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Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев, который в первой половине сезона выступал за "Уфу", стал для него открытием. По словам специалиста, игра голкипера заставила его запомнить.

Акинфеев проводит сезон на высочайшем уровне, - сказал Овчинников. - И ведь все забывают про две тяжелейшие травмы. Это на самом деле высокая оценка его карьеры, потому что с подобными повреждениями таких высот мало кто добивался. А его настоящие рекорды?! Допустим, количество игр, число сухих матчей. Но ему же всего 30 лет! Показатель!

 
9 октября. Москва. Товарищеский матч. "Локомотив" - "Уфа" - 1:3. Вратарь гостей Андрей ЛУНЕВ продолжит карьеру в "Зените"."Может, Лунев будет лучше Нойера?" Все о новичке "Зенита"

– Кого еще из вратарей выделите по итогам 2016 года?

– Очень понравился Лунев. Для меня – открытие.

– И вам хватило десяти матчей, чтобы его оценить?

– Может, достаточно было бы и пяти. И не я его оценил, а игра Лунева заставила его запомнить.

– И "Зенит" оценил.

– Мы пока не знаем, будет он играть или нет. А если будет, то хорошо или плохо. О качестве футболиста можно судить после двух-трех сезонов. Но именно как открытие назову Лунева. (Дмитрий СИМОНОВ)

 

Полная версия интервью с Овчинниковым

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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