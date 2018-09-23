Сергей Овчинников: "Гончаренко бросил бутылку воды? Был недоволен судейством"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил поведение Виктора Гончаренко в концовке матча со "Спартаком".

- В концовке матча Гончаренко выкинул бутылку воды. С чем это было связано?

- Наверное, каким-то решением был недоволен. Это стандартная ситуация. Может быть, в связи с добавленным временем или, возможно, не понравилось какое-то судейское решение. (Александр Рогулев)

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