Сергей Овчинников: "Головин в такой форме, что заиграет где угодно"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников​ в интервью "СЭ" подвел итоги сезона и назвал лучших игроков чемпионата России.

– Назовите тройку лучших футболистов чемпионата.

– Раз уж Юрий Палыч включил в нее только ребят из "Локомотива", я назову игроков ЦСКА. Акинфеев, Головин, Мариу Фернандес.

– Почему именно в таком порядке?

– Начну с конца. Мариу – сильнейший крайний защитник премьер-лиги. Все последние сезоны проводит великолепно. Как в чемпионате, так и в еврокубках. Саша из полевых сейчас для меня в России – номер один. С отрывом! При всем уважении к остальным. Головин – это уже топ-уровень. Ну а про Игоря, которого мы все любим и ценим, разве надо что-то объяснять?

– Людям интересно.

– Хорошо. С точки зрения стабильности это один из лучших сезонов Акинфеева. Я не преувеличиваю, когда говорю, что Игорь – половина команды. Он ведь из года в год держит ее в игре до последних минут, позволяя биться на равных с самыми титулованными соперниками.

– Головин созрел для отъезда в Европу?

– Да. Он в такой форме, что заиграет где угодно. Я бы хотел, чтоб Саша попал в топ-клуб, закрепился в составе, получал удовольствие от футбола. Для развития его карьеры так будет лучше. Но какое решение примут Головин и руководители ЦСКА, не знаю. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"

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