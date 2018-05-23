Сергей Овчинников: "Головин в такой форме, что заиграет где угодно"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью "СЭ" подвел итоги сезона и назвал лучших игроков чемпионата России.
– Назовите тройку лучших футболистов чемпионата.
– Раз уж Юрий Палыч включил в нее только ребят из "Локомотива", я назову игроков ЦСКА. Акинфеев, Головин, Мариу Фернандес.
– Почему именно в таком порядке?
– Начну с конца. Мариу – сильнейший крайний защитник премьер-лиги. Все последние сезоны проводит великолепно. Как в чемпионате, так и в еврокубках. Саша из полевых сейчас для меня в России – номер один. С отрывом! При всем уважении к остальным. Головин – это уже топ-уровень. Ну а про Игоря, которого мы все любим и ценим, разве надо что-то объяснять?
– Людям интересно.
– Хорошо. С точки зрения стабильности это один из лучших сезонов Акинфеева. Я не преувеличиваю, когда говорю, что Игорь – половина команды. Он ведь из года в год держит ее в игре до последних минут, позволяя биться на равных с самыми титулованными соперниками.
– Головин созрел для отъезда в Европу?
– Да. Он в такой форме, что заиграет где угодно. Я бы хотел, чтоб Саша попал в топ-клуб, закрепился в составе, получал удовольствие от футбола. Для развития его карьеры так будет лучше. Но какое решение примут Головин и руководители ЦСКА, не знаю. (Александр КРУЖКОВ)
Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"