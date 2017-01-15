Сергей Овчинников: "Еременко? Мы все иногда допускаем ошибки"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что полузащитник армейцев Роман Еременко, отстраненный от футбола из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов употребления кокаина, является профессионалом высочайшего уровня. При этом специалист отметил, что каждый человек допускает ошибки.

Ранее сообщалось, что апелляция хавбека на решение о дисквалификации будет рассмотрена 2 марта.

– Вы разделяете позицию клуба по поводу Еременко? Несмотря на весь негатив, ЦСКА продолжает защищать игрока, – вопрос Овчиникову.

– А какой родитель откажется от своего ребенка? Для клуба каждый игрок – как сын. Сам я могу сказать о Романе только хорошее. Знаю его с 2008 года, по киевскому "Динамо". Он профи высочайшего уровня. Мы все иногда допускаем ошибки. Правильно, что и клуб, и многие игроки, как мне известно, его поддерживают. Вспоминать надо хорошее. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Сергея Овчинникова