Сергей Овчинников: "ЦСКА нужно попытаться выгрызть 3 очка у "Зенита"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассчитывает на победу над "Зенитом" в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча, которая станет для красно-синих первой официальной в этом году, состоится 4 марта в 16.30 по московскому времени.

– У ЦСКА из года в год одна и та же задача – побеждать в любом матче чемпионата и занимать самые высокие места, - цитирует пресс-служба клуба Овчинникова. - Это философия клуба, которая тесно связана с его великой историей. Мы должны выйти на этот матч по-спортивному злыми, целеустремленными, попытаться выгрызть эти 3 очка. Ну а потом уже думать о тех двенадцати турах, которые остаются после "Зенита". Хотелось бы попросить армейских болельщиков, которые прекрасно поддерживали нас в первой части чемпионата, продолжать гнать команду вперед. В едином порыве на нашем родном стадионе, который для всех нас является домом, мы должны вместе пройти нелегкий путь, который отделяет нас от нового успеха.