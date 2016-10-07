Сергей Овчинников: "Акинфеев сильнее меня, такой вратарь рождается раз в сто лет"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение, что вратарь армейцев и сборной России Игорь Акинфеев по уровню его превосходит. Также Овчинников выразил восхищение игрой голкипера "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.
– Акинфеев сильнее меня, – сказал в эфире "Спорт FM" Овчинников. – Такой вратарь рождается раз в сто лет. Что касается Нойера, то он делал революцию во вратарском цехе.
pfr46
torpedon: Входит. Мало того по версии МФФИИС (IFFHS) занимает 15-е место в списке лучших вратарей XXI века.
20:46
Vorlod
Вот это вообще к чему ?Он что , вчера пенальти отбил в финале чемпионата мира ? Или в лиге чемпионов не пропустил три матча кряду ? Или Игорь газетные вырезки о себе собирает и без похвалы играть не может ? Легендой он уже был после первого матча чемпионата Европы .
20:39
ПАВ___таганрог
хватит пиарить этого криворукого! раз в 100лет такие рождаются которые себе в ворота простелы закидывают(как с вольфсбургом,ромой), ногой мимо мяча махают и на чм с кореей и алжиром он тоже все доказал!
20:32
Само Добро
DJDF--------------Достаточно лет чтобы проследить всю карьеру Овчинникова в реальном времени, нужды в пересматривании его "игры" не имею. )) Память не обманешь, к примеру цифры говорят о Акинфееве замечательные вещи, можно реально поверить в его гениальность, но когда год за годом смотришь за его весьма посредственной игрой, подтверждаемой к слову в сборной и выступлениям его клуба в Лиге Чемпионов (цифра 39 ни о чем не говорит?) то убеждаешься что глаза не врут, так и с Сережей.))
20:25
Само Добро
marksan------------О том и речь, все эти вратари, включая Нигматуллина и Филимонова (у него всего то одна ошибка была, у одного Акинфеева таких сразу две за три матча в Бразилии насчиталось) сильнее Овчинникова, крайне дерганного, самовлюбленного павиана. ))
20:16
Спартач и че?
лошара .а меня ваще ни разу до этого не было.
20:11
DJDF
Само Добро, сколько лет Вам юноша? Вы хотя бы матчасть посмотрите как стоял Сергей Иванович несмотря на травмы, прежде чем чушь нести! Да ни один вратарь нынешнего РПФЛ близко по статистике не подходит!
20:02
HAZELSAMARA
А Яшин, Рудаков и Дасаев так - погулять вышли.
19:54
Slim Taller
Если учитывать,что советская история футбола насчитывает меньше 100 лет,получается, что Яшин и Дасаев слабее нашего гения.Если-бы ещё руки не тряслись у этого гения.
19:50
marksan
Само Добро____ Мне смешно от ваших сравнений! Саша Беленов... Очень хороший вратарь! Воспитанник Спартака! Я его помню по игре за Салют Белгород, куда он попал ... из молодёжки московского Спартака... И ещё один и не один вратарь вырос в белгородской области - Рыжиковы, Криворучко... Всем им желаю удачи! Но Игорь Акиефеев... Всегда был человеком и игроком на своей ленточке.. Удачи, мой вратарь!
19:46
shms
Серега чушь стал нести-видать, с головой не все в порядке. То после Евро отмазывался, что у игроков недостаточно опыта, поэтому и опозорились, то выйти из группы ЛЧ решил, то в Локо главным тренером захотел, то Игорька боготворит. Великий вратарь до удара часто падает на попу или вообще не прыгает за мячом, занимая неправильно место в воротах, его ловят на противоходе, допускает результативные ошибки, играя руками и на выходах-это то, что видно даже непрофессионалу
19:41
marksan
raver87____ Мне смешно! Я человек уже довольно старый, и чтобы не было претензий, болел за Динамо Киев. И помню многие моменты, когда и Яшин бабочек ловил! Вы же Игоря с Яшиным сравниваете... Какой тогда был чемпионат СССР? И какая была сборная? Не помните? А я помню! После Чемпионата Мира Динамо Киев ... ВТОРЫМ составом выиграла чемпионат СССР!!! И вот тогда появился Толя Бышевец! И Виталий Хмельницкий! И Все, на которых держалась сборная СССР! А что сейчас?
19:38
Само Добро
Ну не совсем корректное сравнение, лучше Овчинникова не только Акинфеев, тут и Беленов, и Ребров, да что там говорить, Лодыгин (прости Господи) и тот посильнее психопата будет...
19:34
alimpy49
Ну ты мил человек, загнул! С такими ляпами и в сто лет, а как же Яшин и многие другие...?!
19:33
maxcds
Игорь первые 2-3 года своей карьеры хорошо отыграл. далее - мрак. может потенциал и был, но он не раскрылся. уровень низкий, очень низкий
19:31
marksan
Почитал коменты от фанов. Вы сами все благополучны в своей жизни.. работа... семья. Вы ... сейчас Игоря с Яшиным сравнили... В этом мне приятно! Удачи тебе, вратарь!
19:25
torpedon_
and0508 Ляпов у Акинфеева хватает ....Если был бы сильным играл бы в другом чемпе В европейском чемпионате , думаю даже в условный Вилльяреал не потянул бы основным. Это как Нигматуллин в начале 00ых, у нас считался , как конифей... уехал в Италию.... в первом же матче отгрузил ем у интер 3 штуки ... сел в запас , а потом вернулся в денежный цска)))0 на все 100 согласен. Не спорю Игорь хороший вратарь , но не более того. В мире , думаю в топ 30 не попадет , а то и в топ 50.
19:22
raver87
Вот раз в сто лет и родился. Яшин.
19:15
and0508
Ляпов у Акинфеева хватает ....Если был бы сильным играл бы в другом чемпе
19:12
torpedon_
чтобы в цска поработать подольше ))) , т.к. конифей у них, как Кадыров в чечне). Уверен , что сам думает иначе
19:07