Сергей Овчинников: "Акинфеев сильнее меня, такой вратарь рождается раз в сто лет"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение, что вратарь армейцев и сборной России Игорь Акинфеев по уровню его превосходит. Также Овчинников выразил восхищение игрой голкипера "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.

– Акинфеев сильнее меня, – сказал в эфире "Спорт FM" Овчинников. – Такой вратарь рождается раз в сто лет. Что касается Нойера, то он делал революцию во вратарском цехе.