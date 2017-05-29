Сергей Овчинников: "Акинфеев побил все мыслимые и немыслимые рекорды"

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников назвал Игоря Акинфеева лучшим российским голкипером по итогам сезона. Акинфеев в девятый раз в карьере получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина. На второе место Овчинников, выигрывавший этот трофей в 1994, 1995 и 2002 годах, поставил Андрея Лунева из "Зенита", а на третье - Сергея Рыжикова из "Рубина".

- Игорь Акинфеев. Побил все мыслимые и немыслимые рекорды, играл и за клуб, и за сборную, - цитирует "Коммерсант" Овчинникова. - Андрей Лунев - главное открытие сезона. Сергей Рыжиков - стабильно хорошо играет и много раз выручал "Рубин".