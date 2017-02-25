Сергей Овчинников: "5-3-2, 4-4-2 – это всего лишь названия, главное – чтобы игроки понимали тренера"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников отказался обсуждать схему, которую наигрывала команда в течение зимних сборов. По его мнению, главное - чтобы игроки понимали, что от них требуется.

– У каждого тренера свое видение тактики, в том числе нужно исходить из возможностей футболистов, имеющихся в распоряжении, - цитирует пресс-служба клуба Овчинникова. - Сама формация, как бы она ни обозначалась – 5-3-2, 4-4-2, – это всего лишь название. Даже в рамках одной и той же схемы требования у каждого наставника разные. Главное – чтобы игроки понимали тренера, его идеи. На мой взгляд, ЦСКА обладает очень хорошими, интеллектуальными футболистами, которые умеют думать на поле, и они очень хорошо схватили суть требований Виктора Михайловича. То, что мы видим в тактическом плане в товарищеских матчах, нас устраивает. Но объективную оценку можно будет дать только в сезоне, когда включится психологический фактор, добавится давление трибун, турнирные расклады и тому подобные вещи.

– Видите ли вы проблемные позиции в данной расстановке? Мы говорим не о персоналиях, а скорее о более объективных факторах. Например, Витинью и Оланаре никогда не играли вместе, первый вернулся из двухгодичной аренды, а второй только что восстановился после тяжелого повреждения. В роли левого бровочника поочередно пробуются Щенников, Миланов и Тошич, но ни для одного из них эта позиция не является натуральной…

– В первую очередь этот вопрос нужно адресовать главному тренеру. А я могу сказать следующее: мы далеко не единственная команда в мире, которая хотела бы иметь два равноценных состава. Так или иначе, практически во всех клубах сталкиваются с тем, что определенные игроки теряют форму или травмируются. Всегда есть более сильные позиции, менее сильные. Но в этом и заключается мастерство тренерского штаба – за счет внутренних резервов, тактической выучки, самоотдачи, эмоционального состояния попытаться добиться от всех игроков максимума. Определенные решения, тактические ходы у нас есть. Раскрывать карт не буду – зачем обогащать знания соперников, с которыми нам совсем скоро предстоит встретиться во второй части чемпионата?