Сергей Ольшанский: "Надо дать шанс Селихову, но Каррера предпочтет Реброва"

Ветеран ЦСКА Сергей Ольшанский в преддверии центрального матча 6-го тура чемпионата России, в котором армейцы примут "Спартак", спрогнозировал ничью 1:1. Также он заяви, что после крупного поражения от "Зенита" (1:5), красно-белые захотят показать себя.

– После поражения "Спартака" от "Зенита", которого москвичи никак не ожидали, мне кажется больше шансов на победу в сегодняшнем дерби именно у красно-белых. У них в Питере неудачно сыграли некоторые футболисты, они захотят показать себя. Но все-таки, думаю, будет ничья, и много голов мы не увидим. Скорее всего – 1:1. Хотя линия нападения у "Спартака" выглядит предпочтительнее, – рассказал Ольшанский.

– Сейчас самая обсуждаемая тема – вратарская. Начнем с ЦСКА.

– Акинфеев был травмирован и если он не выйдет на игру, для ЦСКА это станет серьезной проблемой. Равноценной замены ему в команде нет, и над этим стоит задуматься. Да и над обороной тоже.

– А если говорить о вратарской позиции "Спартака"?

– Я отношусь к тем людям, кто не особо верит в Реброва. У него были ляпы в прошлом сезоне, а чемпионат красно-белые выиграли за счет полузащиты и нападения. Думаю, что надо дать шанс Селихову. Хотя в дерби у него могут задрожать колени. Поэтому, сейчас Каррера скорее предпочтет Реброва. Все-таки у него большой опыт. После поражения от "Зенита" Артем попробует себя реабилитировать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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