Сергей Новиков: "Кирьяков отстранил Фримпонга от тренировок с "Арсеналом"

Сергей Новиков, представитель полузащитника "Арсенала" Эммануэла Фримпонга, заявил "СЭ", что футболист в конце прошлого года был отстранен от тренировок с командой по решению главного тренера. Он отметил, что клуб не хочет разрывать контракт с ганцем согласно условиям соглашения. Напомним, что Фримпонг перешел в "Арсенал" в августе 2016 года, провел три матча в чемпионате России и один в Кубке.

– На сайте "Арсенала" указано, что Фримпонг тренируется с молодежной командой. Почему?

– Еще за месяц до окончания первой части сезона футболист был отстранен от тренировок с основой по решению главного тренера. Был конфликт, мы пытались сгладить ситуацию, но, к сожалению, Сергей Кирьяков навстречу не пошел.

– Что собираетесь предпринять в дальнейшем?

– Мы готовы разорвать соглашение с "Арсеналом" на условиях, прописанных в контракте, но клуб решил перевести Эммануэла в молодежку. Клуб не хочет выполнять договоренности, обозначенные в контракте, а разрывать его по обоюдному согласию мы не готовы.

Только вчера футболист получил на руки уведомление, что ему необходимо быть в расположении команды сегодня в 11.00. Но Фримпонг находится в Гане, о чем все знали.

– Вряд ли можно успеть за столь короткий срок прилететь в Россию.

– Да. У него заболела маленькая дочка, он помогает семье. У Эммануэла есть официальная бумага из клиники, которую он предоставит в клуб. Это будет подтверждением, что футболист не может прибыть в "Арсенал" в назначенную дату. Видимо, в Туле хотят, чтобы Фримпонг нарушил условия контракта и тем самым разорвать с ним соглашение.

– Как сам Фримпонг отреагировал на решение "Арсенала"?

– Для него эта ситуация непонятна. Эммануэла приглашало в клуб предыдущее руководство, и он отказался от контракта в MLS. Он хотел играть за "Арсенал", серьезно готовился к сезону.

– Какие-то варианты будущего есть?

– Да. Предложили "Арсеналу" отпустить игрока в аренду на полгода, чтобы футболист получал практику не в молодежной команде.

– Какой клуб рассматривается?

– Из Швеции.

– Будущего в Туле нет?

– Эммануэл готов играть за "Арсенал", пахать на поле и доказывать свою состоятельность. Но если клуб его не видит у себя в составе, то нужно уходить.

Необходимо сесть за стол переговоров, решить все вопросы. (Сергей АСТАХОВ)