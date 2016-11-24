13:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Новиков: "Фримпонг не уходил из "Арсенала"

0
0
0

Сергей Новиков, представитель полузащитника "Арсенала" Эммануэла Фримпонга, опроверг ранее появившуюся информацию об уходе футболиста из команды. Он отметил, что 24-летний ганец получил небольшое повреждение, но сегодня или завтра должен вернуться к тренировкам.

В нынешнем сезоне Фримпонг, перешедший в "Арсенал" этим летом, провел три матча в чемпионате России и один - в Кубке.

- Правда ли, что Фримпонг покинул "Арсенал"?

- Нет, эта информация не соответствует действительности. Фримпонг - игрок тульской команды. У него было небольшое повреждение, сегодня-завтра он должен приступить к тренировкам. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ