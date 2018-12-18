Сергей Никитин: "Возможность трудиться в ЦСКА считаю большой удачей"

Бывший спортивный директор школы ЦСКА Сергей Никитин подвел итоги работы в армейском клубе. Он работал в армейском клубе с декабря 2014 года. За четыре года армейские команды выиграли четыре чемпионата Москвы в своих возрастных категориях.

– Благодарен руководству клуба за приглашение в ЦСКА и оказанное доверие, – цитирует официальный сайт ЦСКА Никитина. – Считаю большой жизненной удачей возможность трудиться в великом клубе. Самая большая ценность, приобретенная мною за этот период – это люди, с которыми посчастливилось познакомиться и совместно работать.

Убежден, что за прошедшие четыре года школа сделала большой шаг вперед во всех аспектах – инфраструктурном, организационном, методическом. Признание Московской федерацией футбола нашей школы лучшей по итогам 2018 года является еще одним подтверждением высококвалифицированной работы всего коллектива.

В этот период была создана "Учебно-тренировочная программа ДЮСШ ПФК ЦСКА", позволившая вывести учебно-тренировочный процесс на новый качественный уровень. За последние годы достаточно много воспитанников школы влились в основной состав главной команды. На мой взгляд, в каждой возрастной группе есть перспективные футболисты, способные играть на самом высоком уровне.

Отдельно благодарю всех воспитанников ДЮСШ ЦСКА за те положительные эмоции, за радостные, победные минуты, которые вы дарили своей игрой, своим отношением к делу в каждодневной работе. Желаю вам, ребята, никогда не останавливаться перед трудностями, каждый день усердно работать и идти к поставленным целям!