09:59 | Футбол — РПЛ

Сергей Миронов: "Не надо тащить в "Спартак" Черчесова"

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Российский политик, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов поделился мнением об отставке главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. По его словам, национальный чемпионат потерял яркую личность.

 
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- С уходом Массимо Карреры из "Спартака" чемпионат России по футболу лишился яркой личности, - написал Миронов на своей странице во ВКонтакте. - Редкий случай, когда иностранцы вкладывают душу, работая в России. Красно-белым в своё время повезло, но нельзя рассчитывать на исключения из правил. 

Российские клубы должны делать ставку на перспективных отечественных специалистов. И пример успешной работы Сергея Семака в "Зените" – тому подтверждение. Сколько лет мучились и тратили огромные деньги на именитых гастролёров, пока не сообразили, что это тупиковый путь. 

И не надо тащить в "Спартак" Станислава Черчесова, как это некоторые сейчас предлагают, призывая РФС пойти навстречу. Пусть спокойно работает в сборной. Печальные уроки совместительства мы уже проходили: в итоге хуже будет и сборной, и клубу, и тренеру.

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Дополнительная информация

https://vk.com/mironov_sergey?w=wall12086666_157399

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