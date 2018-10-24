Сергей Миронов: "Не надо тащить в "Спартак" Черчесова"

Российский политик, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов поделился мнением об отставке главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. По его словам, национальный чемпионат потерял яркую личность.

- С уходом Массимо Карреры из "Спартака" чемпионат России по футболу лишился яркой личности, - написал Миронов на своей странице во ВКонтакте. - Редкий случай, когда иностранцы вкладывают душу, работая в России. Красно-белым в своё время повезло, но нельзя рассчитывать на исключения из правил.

Российские клубы должны делать ставку на перспективных отечественных специалистов. И пример успешной работы Сергея Семака в "Зените" – тому подтверждение. Сколько лет мучились и тратили огромные деньги на именитых гастролёров, пока не сообразили, что это тупиковый путь.

И не надо тащить в "Спартак" Станислава Черчесова, как это некоторые сейчас предлагают, призывая РФС пойти навстречу. Пусть спокойно работает в сборной. Печальные уроки совместительства мы уже проходили: в итоге хуже будет и сборной, и клубу, и тренеру.

Сергей Миронов: "Кокорин и Мамаев вели себя как малолетние гопники"