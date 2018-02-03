Сергей Мигицко: "Все эти мысли про уход Манчини в Италию стараюсь гнать от себя"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Сергей Мигицко в интервью "СЭ" выразил надежду, что главный тренер Роберто Манчини не покинет клуб в ближайшее время. Накануне итальянские СМИ сообщили, что 53-летний специалист является приоритетным кандидатом на пост тренера сборной Италии.

- Пока Манчини никуда не ушел, пока он является главным тренером "Зенита", пока никаких заявлений он не делал - что ж мы сейчас будем рассуждать: "А вот если бы…" - отметил Мигицко. - Мне вот эти "а вот если бы" непонятны, сейчас вообще время интриги. Буквально через две недели начнется битва, когда в Лиге Европы нас ждут очные двухматчевые поединки. Спустя 10 дней начнет битва в чемпионате России, там тоже интрига. Сейчас я думаю об этом, все мои мечты там - сумеет ли наша команда отыграть 8 очков у "Локомотива"?

Мне очень понравился старт сезона, команда просто летала: много забивали и мало пропускали. Потом вдруг что-то произошло, и "Зенит" меня очень расстроил. Сейчас мы на хорошем ходу, судя по контрольным матчам на сборах. Все эти мысли про уход Манчини в Италию я стараюсь гнать от себя. Вот сейчас через две недели мы и посмотрим на "Зенит" после паузы. (Игорь НОВИКОВ)