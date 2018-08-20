Сергей Лапочкин: "Мы не достойны критики, которой подверглись за матч "Краснодар" - "Спартак"

Арбитр Сергей Лапочкин считает, что его бригада нормально отработала на матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (0:1). После игры удаленный форвард хозяев Ари раскритиковал работу Лапочкина и назвал судейство позором российского футбола.

– Как реагируете на шум в прессе, критику со стороны "Краснодара", слова Ари о том, что арбитры подсуживают московским командам?

– Естественно, я не могу комментировать конкретные моменты игры. Что касается реакции "Краснодара", то люди проиграли, это эмоции… Естественно, я все вижу, все читаю. Неприятно такое слышать. Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч. Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Не знаю… Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Лапочкина