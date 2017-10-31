Сергей Лапочкин: "Игроки ЦСКА часто спорят с "черно-белыми" моментами, но удаление Кучаева никто не оспорил"

Арбитр Сергей Лапочкин, обслуживавший матч 15-го тура чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА (1:0), отметил, что с удалением полузащитника гостей Константина Кучаева никто не спорил. Хавбек был удален на 54-й минуте встречи за вторую желтую карточку.

– Первую желтую карточку Кучаев получил за срыв перспективной атаки, – сказал в эфире программы "Свисток" Лапочкин. – Он метров 25 боролся со своим оппонентов, и в конечной фазе произошло нарушение правил. У игрока тульской команды была возможность либо вывести партнера "один на один", либо выйти на оперативный простор, но Кучаев сфолил. Да, в обороне остались еще два защитника ЦСКА, но у "Арсенала" была перспективная атака, поэтому сфоливший получил желтую.

Что касается второй желтой Кучаев, то за пару секунд до этого он же за руку придерживал своего соперника, а вскоре врезался в соперника без возможности сыграть в мяч. Я посчитал, что это карточка, и она оказалась для него второй. Кучаев просто на скорости врезался в соперника, до этого пытался остановить другого с нарушением правил. Я посчитал, что по совокупности он должен получить предупреждение.

Я понимал, что это вторая карточка для игрока ЦСКА, но в такие моменты ты смотришь на факт нарушения правил. Конечно, вторую желтую нужно показывать особенно внимательно, но Кучаев дважды за одну минуту нарушил правила. Показательно, что ни один игрок ЦСКА не подошел оспорить удаление, хотя футболисты этой команды часто протестуют в "черно-белые" моменты, но ни молодой, ни опытный игрок ЦСКА не спорили.