Сергей Корниленко: "Сажать в тюрьму Кокорина и Мамаева не стоит. Нужно дать ребятам шанс..."

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отметил, что наказание для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева​ в виде тюремного заключения – не выход. По его словам, они и так осознали свою вину.

Запись со словами Корниленко опубликована в Инстаграме хавбек "Крыльев Советов" Алан Чочиев. Добавим, что запись лайкнул водитель и друг Кокорина Геннадий Куропаткин, который также в числе обвиняемых по делу о нападении футболистами на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– По поводу ситуации с Сашей Кокориным и Пашей Мамаевым. Считаю, конечно же, поступок некрасивый и так вести себя нельзя. Но думаю, к этому времени они все давным давно осознали и наказали себя сами. В тюрьму человека посадить проще всего, поэтому, думаю, этого делать не нужно и не стоит. Нужно дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Они уже сказали, что сами готовы загладить свою вину. Думаю, здравый смысл все-таки будет на первом месте.