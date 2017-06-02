Сергей Корниленко: "С Глебом же рядом не Фабрегас или ван Перси, а Корниленко и Калачев"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко посетовал, что сборной Белоруссии не хватает игроков высокого уровня. На днях форвард объявил о завершении карьеры в белорусской национальной команде.

- Сборной Белоруссии не хватает игры сердцем. Единения на всех фронтах, как тем же словакам, - цитирует "Прессбол" Корниленко. - И больших мастеров, как Хамшик, которые в ключевых эпизодах могут повести за собой, решить исход. Нам бы троих-четверых периода Саши Глеба в "Арсенале", тогда можно и спрашивать по полной, почему не вышли. А когда Глеб один, это тяжело. С ним же рядом не Фабрегас или ван Перси – условно говоря, Корниленко и Калачев...

- Белорусы, если уезжают, то, в основном, в Россию.

- Значит таков наш уровень и показатель спроса на белорусских футболистов. А Саня совсем молоденьким попал в Германию и сам всего добился. Рассказывал мне, как плакал на первых порах. Магат в "Шутгарте" – Железный Феликс. А немцы на тренировках шарашат тебя по ногам будь здоров! Хотел уехать, однако перетерпел и все доказал. Но Глеб уникум – и ноги золотые, и мышление: наверное, таких футболистов у нас больше не будет.