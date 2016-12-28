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Сергей Корниленко: "Победа над "Спартаком" показала, что у "Крыльев" есть потенциал"

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Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отметил, что главный тренер команды Вадим Скрипченко помог команде психологически собраться после неудачного старта. Специалист сменил Франка Веркаутерена по ходу сезона и поднял самарцев с последнего места в турнирной таблице на 12-е.

- Настроение было плохим. Из-за результатов, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Корниленко. - Пошли хорошие результаты – настроение улучшилось. Считаю, что мы очень мощно провели конец сезона и в каждой игре смотрелись хорошо. Даже в проигранном матче с "Зенитом" мы шли вперед, комбинировали, создавали.

– Вадиму Скрипченко удалось заметно "встряхнуть" команду...

– Да. Мы находились в тяжелой ситуации. Как мог, старался всячески помочь новому тренеру. Мы давно знакомы с Вадимом Скрипченко, даже играли друг против друга. Он прилетел в Самару ночью, и мы часа полтора общались с ним о делах в команде, что нужно перестраивать. Но субординацию соблюдаю, не расслабляюсь. Он – тренер, я – игрок. Моя задача – доказывать на поле.

– Какие эмоции царили после победы над "Спартаком" со счетом 4:0?

– Честно? Было просто удовлетворение от хорошо проделанной работы. От того, что мы можем, что у команды есть потенциал. Та победа добавила нам всем позитива. И, наверное, удивила многих. После такого-то старта.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14454

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