Сергей Корниленко: "Хочу, чтобы в Самару вернулись еврокубки"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко выразил надежду, что самарский клуб вернется в еврокубковые турниры. В нынешнем сезоне "Крылья" после 16 игр занимают 13-е место в таблице РПЛ.

- Сложилось так, что у "Крыльев" уже давно не было каких-то серьезных успехов, - приводит слова Корниленко официальный сайт клуба со ссылкой на "Матч Премьер". - Так сложилась судьба, и роптать на нее глупо. Мне по-прежнему хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки, и мы для этого будем делать все.

Относительно нынешнего сезона могу сказать, что на данный момент мы находимся там, где заслуживаем. Вернувшись в Премьер-лигу, мы играли в три центральных защитника, редко выступали первым номером, да и соперники были более высокого уровня. Когда перестроились на схему с четырьмя защитниками, атакующей группе стало полегче. У команды сменился тренерский штаб. Впереди много игр, где мы можем исправить ситуацию. Плюс у "Крыльев" есть одна игра в запасе. Личные цели? Могу сказать, что я по вашему предложению готов представить ситуацию, что не забью ни одного гола в обмен на то, что у "Крыльев" все сложится удачно, и команда останется в премьер-лиге, минуя даже стыковые игры. У нас есть все шансы для этого. Для меня результат команды – прежде всего.