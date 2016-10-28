Сергей Кораблев: "Врба переманят из "Анжи"? Не пилите яблоню соседа!"

Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев подчеркнул, что в клубе полностью удовлетворены работой главного тренера команды Павла Врба. Экс-наставник сборной Чехии принял махачкалинцев этим летом. В премьер-лиге команда идет на 8-м месте, а в Кубке России вышла в четвертьфинал, разгромив "Зенит" (4:0).
– Приглашение Павла Врба – 100-процентное попадание?
– Вы сами ответили на свой вопрос.
– Не боитесь, что у вас его уведут более серьезные клубы?
– Работа менеджмента клуба в том и заключается, чтобы у Павела даже не возникало мыслей покинуть "Анжи". Здесь все его тренерские желания по-настоящему воплощаются в жизнь.
– Можете напомнить, на какой срок рассчитан его контракт?
- Достаточно длительный – три года. Так что все у нас в порядке.
– А вдруг он придет к вам и скажет: "Извините, меня зовут в более именитый клуб"?
- Это как в истории про соседа… Когда у него яблоки выросли лучше, чем у вас. И вы решаете: спилить его яблоню – и заберем все яблоки. Вы понимаете, что я имею в виду. Ребята, хороших тренеров много. Так находите их, а не переманивайте! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
maslo
Газ или Мяс со временем могут переманить его
17:51