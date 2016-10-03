Сергей Кораблев: "В России практически нет профессионально работающих судей"

Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев считает, что в чемпионате России практически нет профессионально работающих судей. По его словам, арбитры за свои ошибки не несут никакую ответственность.

– Думаю, что когда нам ("Анжи") три матча подряд назначали пенальти, то думаю, что один из них точно был высосан из пальца, – цитирует ТАСС Кораблева. – Если мы будем сравнивать российских судей с теми, которые работают в Европе, то увидим, что если судья совершает ошибку, то она на 95 процентов не связана с какими-то сторонними факторами. В России применялись разные варианты решения проблемы с судьями, но пока у нас не будет степени публичности и ответственности у судей за те или иные решения, то ничего с мертвой точки не сдвинется. А страдают от этого клубы, тренеры и руководство.

Если вы думаете, что в российском футболе много профессиональных и высококвалифицированных судей, то вы просто заблуждаетесь, их практически нет.

Напомним, в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" много споров вызвал эпизод при счете 3:2, когда защитник петербуржцев Доменико Кришито, имевший на тот момент желтую карточку, сбил форварда москвичей Квинси Промеса. Арбитр Сергей Иванов не увидел нарушения правил в этом моменте, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.