Сергей Колотовкин: "Репутация Еременко, безусловно, подпорчена"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин уверен, что хавбек Роман Еременко может вернуться в большой спорт, даже если суд вынесет обвинительный приговор. Сегодня в Ньоне УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело игрока армейцев и сборной Финляндии, который был на месяц отстранен от футбола.

- Есть простое правило: собаки лают, а караван идет. ЦСКА был, есть и будет, - начал Колотовкин. - Не думаю, что потеря одного игрока кардинальным образом все изменит. Приобретут кого-то еще…

Репутация футболиста, безусловно, подпорчена. Но в большой спорт даже после дисквалификации вернуться можно. Ведь в любительских лигах играть все равно можно для поддержания навыков. В любом случае, даже если суд принял решение, всегда можно подать апелляцию… (Любовь КОНЯЕВА)

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!