Сергей Колотовкин: "Мне жаль Слуцкого"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин уверен, что для армейцев матч 12-го тура чемпионата России с "Амкаром" будет непростым с психологической точки зрения. По его словам, на данный момент у главного тренера Леонида Слуцкого нет игроков, способных заменить Алана Дзагоева и Романа Еременко.

- Матч будет сложным, в первую очередь психологически. Армейцы проигрывают и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России, - сказал Колотовкин. - Ошибаются лидеры. У Слуцкого уже нет выбора. Мне его жаль. Вместо Дзагоева и Еременко все чаще выпускают Головина и Натхо. Конечно, это хорошие игроки, но только для замены.

ЦСКА - это поезд, который нужно вести вперед, Головин с этим не справляется в полной мере. Против ЦСКА сегодня будет играть команда, которая, прежде всего, отлично организована в обороне. Армейцы никак не могут забить и много пропускают. Думаю, что в этой встрече победу одержат армейцы, 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча ЦСКА - "Амкар"