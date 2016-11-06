Сергей Колотовкин: "Мне жаль Слуцкого"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин уверен, что для армейцев матч 12-го тура чемпионата России с "Амкаром" будет непростым с психологической точки зрения. По его словам, на данный момент у главного тренера Леонида Слуцкого нет игроков, способных заменить Алана Дзагоева и Романа Еременко.
- Матч будет сложным, в первую очередь психологически. Армейцы проигрывают и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России, - сказал Колотовкин. - Ошибаются лидеры. У Слуцкого уже нет выбора. Мне его жаль. Вместо Дзагоева и Еременко все чаще выпускают Головина и Натхо. Конечно, это хорошие игроки, но только для замены.
ЦСКА - это поезд, который нужно вести вперед, Головин с этим не справляется в полной мере. Против ЦСКА сегодня будет играть команда, которая, прежде всего, отлично организована в обороне. Армейцы никак не могут забить и много пропускают. Думаю, что в этой встрече победу одержат армейцы, 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)
rotor23
Слуцкий работает с тем,что есть.Он не опрделяет трансферную политику. И с данным ему материалом он работает лучше всех в России.
14:27
эстонский армеец
Слуцкий сам виноват. Перестали проходить еврейские хитрости - ЦСКА стал "тонуть". Плюс, в постоянной погоне за результатом, не хотел браться за омоложение состава.
14:23
Ралпачан Фляйшманъ
как то странно: все плохо, вести игру некому, забивать некому, амкар организован в обороне - но ЦСКА победит. логика потрясает. сам лично не удивлюсь, если будет очередной вынос тела, на этот раз от Перми.
13:22